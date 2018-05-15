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Мемория. Сергей Лемох


Добавлено: 15 май 2018 в 01:02, Категория: Новости на сегодня
Мемория. Сергей Лемох

14 мая 1965 года родился Сергей Лемох, музыкант, лидер группы «Кар-Мэн».

Личное дело

Сергей Михайлович Лемох (настоящая фамилия Огурцов, 53 года) родился в Москве, детство провел в подмосковном Серпухове. Его отец Михаил Васильевич был военным, прошел Великую Отечественную войну. Мать Любовь Петровна работала учительницей истории. С детства Сергей увлекался музыкой, окончил джазовую студию ДК «Москворечье».

Рано потерял отца, с восьмого класса его воспитанием занималась мать, чью девичью фамилию он и взял в качестве сценического псевдонима.

В 10 классе начал подрабатывать музыкантом в ресторанах Москвы — играл на клавишных.

Поступив в Московский кооперативный институт (ныне — Российский университет кооперации), «все время крутил [там] дискотеки». Во время учебы отслужил в армии, затем восстановился в институте и окончил его в 1988 году по специальности «товаровед».

В 1989 году вместе с Богданом Титомиром попал в группу Дмитрия Маликова. Музыканты провели с Маликовым один гастрольный тур. После этого Лемох и Титомир работали на подтанцовке и играли в группе у Владимира Мальцева, который первым исполнил песню Лемоха «Париж, Париж». Также Сергей подрабатывал диджеем в ДК «Каучук».

Мальцев впоследствии стал продюсером группы «Фристайл» и Вадима Казаченко. А Лемоха и Титомира заметил Аркадий Укупник, ставший первым продюсером нового дуэта. Их группа появилась в конце 1989 года и изначально называлась «Экзотик-поп-дуэт», затем «Кармен» — по имени испанской роковой красавицы. В 1990 году название стали писать «Кар-мэн» или «Car Man», что можно перевести с английского как «одержимый машинами» или «повернутый на автомобилях». Хотя сами музыканты трактовали название группы как «водитель» или «путешественник». Первый альбом коллектива, вышедший в том же году, назывался «Вокруг света». Каждая его песня рассказывала о каком-то городе или стране — «Прощай, Лондон», «Чио-Чио-Сан», «Багама-мама», «Париж» и другие.

Группа быстро стала популярной и получила ряд премий: «Шлягер-90» (1990), «50х50», «Звездный дождь», «Овация» (все — 1991).

Дуэт также успел записать несколько песен для второго альбома «Кармания» («Carmania»). Однако в апреле 1991 года Титомир начал сольную карьеру, и Лемох перепел все его вокальные партии. Альбом вышел на кассетах в 1992 году.

Впоследствии «Кар-Мэн» выпустила сборники «Русская массированная звуковая агрессия» (1994), «Твоя сексуальная штучка» (1996), «Король диска» (1998) и «Нитро» (2008).

Параллельно работе в группе Лемох написал несколько песен для Натальи Сенчуковой, Лады Дэнс, Натальи Гулькиной («Мираж»).

В 1997 году выпустил первый и единственный сольный инструментальный альбом «Поларис».

В 2013 году Лемох основал рок-группу «Carbonrock», в которой, как он рассказывал, «отрывается по живому звучанию». В паблике группы «ВКонтакте» к маю 2018 года можно прослушать лишь четыре композиции.

В 2017 году Лемох запустил джазовый проект Double Jazzy и выпустил один альбом «Loft №1» На этот «новый ультрамодный проект» в группе «ВК» спустя год подписаны пятьдесят два человека.

Музыкант женат вторым барком. От первого у Лемоха две взрослые дочери — Алиса и Людмила. У музыканта две внучки-школьницы.

Во второй раз он женился на участнице «Кар-Мэн» Екатерине Канаевой.

Сергей Лемох Дмитрий Староверов/Wikimedia Commons

Чем знаменит

Основатель, фронтмен и автор песен группы «Кар-Мэн». Наибольшей популярности коллектив достиг в начале — середине 1990-х. Самыми хитовыми стали первые два альбома «Кар-мэн» — «Вокруг света» (1990) и «Кармания» (1992), объединенные темой заграничных вояжей.

В конце 1990-х «Кар-Мен» стала одной из многих групп, выступающих на днях города и «дискотеках 90-х». Хотя сам Лемох говорит: «Участвовать в каких-то мероприятиях с приставкой "ретро" мне неинтересно. Я работал, работаю и в 70 лет буду работать на молодежь!».

О чем надо знать

Богдан Титомир после ухода из группы записал несколько хитов, таких как «Делай, как я», «Секс-машина», «Девочка в красном», став одним из лидеров российского хип-хопа. По словам Титомира, в последние месяцы работы в «Кар-мэн» он вообще не общался с Лемохом, даже на концерты музыканты приезжали на разных машинах. Расхождение Титомир объяснял разными взглядами на музыку: Лемох, по его словам, хотел сделать второй альбом похожим на первый (так и произошло), а Титомир писал уже другие песни.

Прямая речь

О 1980-х («Комсомольская правда в Мурманске», сентябрь 2009): «Вообще если говорить о ретро-временах, то о хороших сторонах "совка" у меня остались теплые воспоминания. Я ведь воспитывался в 70-х — 80-х. Но при этом у меня нет никакой эйфории, наподобие того, когда собираются люди и начинают: "Ой, как было клево в 80-е!". А как по мне: г… полное вообще! Ну, правда, ужасно было. Абсолютно не подлежащая контролю государства ситуация в стране, люди, работающие за копейки. Черт-те что было! Единственное, что хорошо: появилось много музыки зарубежной, интересной, поэтому и у нас люди стали стараться качественную музыку делать. Вот это хорошо. А что касается одежды, макияжа и т. д. — это был кошмар, конечно».

О конкуренции (Caoinform.ru, июль 2017): «Карьера для меня началась только с 1990 года. Полный бардак во всем. Какое-то непрерывное косилово без разбора, а в конце еще и дефолт. Но я всегда говорю: музыкантами рождаются, а не становятся. Человек, который пришел в музыку ради музыки, не откроет пирожковую и не станет торговать водкой. Поэтому многие поп-артисты с 30-летним стажем успешно конкурируют с упакованными баблом продюсеров современными звездами».

О внучках («Собеседник», январь 2015):

— Дедушка я, если честно, никакой! Я как папа никакой, так и дедушка никакой. Я очень люблю возиться с внучками. Я же неадекватный немножко человек. Поэтому и игры в обычной жизни у меня все бешеные такие, нереальные. Но моим внучкам это нравится. <…>

— На родительские собрания к внучкам ходили?

— Я никогда не ходил ни на какие родительские собрания, потому что какой смысл в преподавателях, если они рассказывают мне, как воспитывать ребенка! Как воспитывать ребенка, я сам знаю от своих родителей и занимаюсь этим дома. А если ребенок пришел в школу, это уже не моя территория».

6 фактов о Сергее Лемохе



У Лемоха есть родной брат Алексей, который старше певца на десять лет. Алексей Огурцов — врач, по состоянию на начало 2015 года он работал директором профилактория.



Не курит с тех пор, как отец в детстве застал его с окурком.



На пике популярности в начале 1990-х давал по 48 концертов в месяц



Одна из песен с альбома-путешествия «Вокруг света» посвящена России. Но не любовной истории, а социальным вопросам. Композиция «Эй, ухнем!» рассказывает о вырубке сибирских лесов иностранцами. «А у нас начальники богатые всю Сибирь под пилы отдадут», — поет Лемох. Это актуально и сегодня, спустя почти 30 лет.



Лемох записал саундтрек к мультсериалу начала 1990-х «Капитан Пронин», делал музыкальные заставки к телепрограммам.



Несколько хитов «Кар-Мэн» вошли в саундтрек сериала «Физрук». В одной из сцен песню «Чао, бамбино!» исполнил Дмитрий Нагиев.

Материалы о Сергее Лемохе:

Биографическая справка в Википедии

Биография на 24СМИ

Интервью изданию «Собеседник»

Интервью «Детскому радио»


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Добавлено: 15 май 2018 в 01:02, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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