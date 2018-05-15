Меркель отказалась выходить из сделки по Ирану

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что в ходе телефонного разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху обсуждалась эскалация насилия на Ближнем Востоке, ситуация в Сирии и роль Ирана в регионе.

«В свете развития событий в секторе Газа канцлер выразила тревогу в связи с эскалацией насилия», — цитирует Зайберта ТАСС.

Ангела Меркель уверила Нетаньяху, что «Германия, а также Франция и Великобритания по-прежнему привержены соглашению по атому с Ираном до тех пор, пока Иран выполняет свои обязательства в рамках сделки».

Немецкий канцлер и израильский премьер также выразили общую озабоченность «ракетной программой Ирана, а также дестабилизирующей ролью "Исламской Республики" в регионе, в том числе в Сирии, Ираке и Йемене».

«Германия понимает интересы Израиля в сфере безопасности, а также право на свободу выражения мнения и что мирные собрания нельзя использовать для провокаций. Насилие не должно быть средством для достижения политических целей», — подчеркнул Зайберт.

Ангела Меркель также поздравила Биньямина Нетаньяху с 70-летием основания еврейского государства.