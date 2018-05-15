МИД Франции назвал позицию Кадырова по нападению в Париже недопустимой

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле-Дриан заявил в понедельник, что позиция чеченского лидера Рамзана Кадырова по отношению к выходцу из Чечни, который устроил в субботу резню в Париже, является недопустимой.

Напомним: нападение вооруженного ножом мужчины на прохожих произошло в субботу вечером поблизости от Парижской оперы. В результате произошедшего один из прохожих скончался и четверо получили ранения. Нападавший был ликвидирован полицией. Выяснилось, что это был уроженец Чечни 20-летний Хамзат Азимов, который в 12-летнем возрасте получил гражданство Франции.

Комментируя эти новости, Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что формирование личности и радикальных взглядов молодого человека проходило во время его жизни в Франции, которая, значит, и несет ответственность за его атаку.

В ответ на это глава МИД Франции Ле Дриан заявил агентству France Presse:

«Мы не хотим получать уроки от диктатора, который не уважает первые шаги, которое правовое государство делает в его собственной стране, и, кроме этого, прекрасно знает о тысячах чеченцев, воюющих на стороне ИГ (террористической группировки, запрещенной в России и в ряде других государств)».

При этом министр отметил, что подобная позиция недопустима.

Напомним: дислоцирующийся в Чечне батальон военной полиции российского Министерства обороны находится в Сирии с декабря 2016 года. В Течение полутора лет он обеспечивает правопорядок в освобожденном от террористов городе Алеппо, охраняя при этом находящихся там российских сотрудников ЦПВС, саперов, медицинского персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.