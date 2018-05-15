МИД Франции счел высказывания Кадырова о теракте в Париже недопустимыми

Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил позицию главы Чечни Рамзана Кадырова, возложившего ответственность за теракт в Париже на французские власти.

«Нам нечему учиться у диктатора, который отвергает любое верховенство закона в своей собственной стране, и прекрасно знает о тысячах чеченцев, воюющих на стороне "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Эта позиция откровенно невыносима»,— приводит издание Le Point слова министра.

Ранее Кадыров заявил, что личность уроженца Чечни Хамзата Азимова, совершившего нападение на парижан с ножом, «полностью ложится на власти Франции».

«В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе»,— отметил глава Чечни.

Напомним, в результате преступных действий Азимов один человек погиб, четверо ранены, сам он застрелен полицией.