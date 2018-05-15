МИД Германии отреагировал на скандал с украинским консулом-антисемитом

Набирает обороты скандал вокруг консула Украины в Гамбурге, 62-летнего Василия Марушинца.

Скандал заметило и американское издание The New York Times, которое процитировало сообщении МИД Украины об отзыве консула, после того как он опубликовал антисемитский контент в социальных сетях.

Министерство иностранных дел Германии прокомментировало ситуацию: «Мы с озабоченностью смотрим на антисемитские заявления украинского консула, и такие заявления абсолютно неприемлемы, и мы четко передали это украинской стороне», — говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел.

В издании отмечают, что эпизод потенциально неприятный для украинских властей, которые стремятся противостоять обвинениям Кремля и российских изданий, что в Украине преобладают крайне правые и экстремистские националистические настроения.