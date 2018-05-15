МИД Турции предложил израильскому послу покинуть страну

Анкара высказала послу Израиля пожелание покинуть страну, рассказал представитель МИД Турции.Ранее сообщалось о вызове дипломата во внешнеполитическое ведомство, где его проинформировали об отзыве для консультаций посла Турции в Тель-Авиве.Отношения Израиля и мусульманских стран ухудшились на фоне эскалации в секторе Газа, пишет РИА Новости. Причиной обострения конфликта стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов против переноса диппредставительства.По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец, более 2,7 тысячи получили ранения.Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур.