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Министр против культуры: 10 самых странных поступков Владимира Мединского


Добавлено: 15 май 2018 в 11:56, Категория: Шоу-бизнес
Министр против культуры: 10 самых странных поступков Владимира Мединского

Один из самых обсуждаемых и противоречивых политиков страны Владимир Мединский сохранит пост министра культуры в новом правительстве, как сообщает РБК. Пока культурная общественность обсуждает переназначение министра и собирает волю в кулак, NEWSTES.RU вспоминает главные скандалы с участием Мединского и выясняет, почему иногда кажется, что министр борется не за культуру, а против нее.

Мединский против медвежонка Паддингтона[/b]

В январе стало известно, что минкульт решил перенести на две недели российскую премьеру семейной комедии "Приключения Паддингтона 2". Как предположили владельцы кинотеатров — чтобы не создавать лишней конкуренции российским картинам (в том числе широко разрекламированному "Движению вверх"). Мединский подтвердил, что "действует в интересах российского кино". Однако уже через два дня в минкульте поменяли свое решение и разрешили начать прокат с 20 января, а не с 1 февраля, как было заявлено ранее.

Мединский не стесняется в выражениях[/b]

Министр культуры выражается культурно — но только до тех пор, пока кто-нибудь не покусится на святое. К примеру, на историю о подвиге панфиловцев, по которой был снят фильм "28 панфиловцев". О тех, кто критикует ленту, Мединский высказался резко:

Мое глубочайшее убеждение заключается в том, что даже если бы эта история была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было ничего — это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться. А люди, которые это делают, — мрази конченые,

— сказал министр культуры, добавив, что подвиг панфиловцев "из той же серии", что история 300 спартанцев.

Не можем не вспомнить и другую крылатую фразу Владимира, взорвавшую четыре года назад все соцсети. Мы просто оставим это здесь:

В чем я не вижу смысла — это снимать киноленты на деньги министерства культуры, которые оплевывают выбранную власть, даже не критикуют. Это про тех, кто снимает кино по принципу "Рашка-говняшка". Зачем? Какой-то государственный мазохизм.[/b]

Мединский против "Смерти Сталина"[/b]

Британская сатирическая лента "Смерть Сталина" на российские экраны так и не вышла, при этом Мединский заверил всех, что такое решение связано с вопросами морали и юридическими аспектами, а не с цензурой.

Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над Советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма,

— пояснил министр.

Мединский за российское кино[/b]

Находясь на посту министра культуры, Мединский часто говорит о необходимости поддержать отечественное кино. Главная проблема, по мнению министра, невозможность наших кинематографистов конкурировать с Голливудом.

В январе 2017 года министерство культуры предложило увеличить стоимость прокатного удостоверения (всего-то в тысячу раз). Если сбор фильма окажется успешным и превысит 200–300 миллионов рублей, то цена прокатного удостоверения будет определяться как процент от итоговых сборов картины в российском прокате. По мнению экспертов индустрии, такие меры фактически сделают невозможным прокат авторского, фестивального кино, который автоматически становится убыточным.

Мединский и скандал с диссертацией[/b]

Участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий обратился в минобрнауки с просьбой лишить Владимира Мединского ученой степени доктора наук. Как заявил Бабицкий, работа министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков" не имеет научной ценности.

Мединский долго воздерживался от комментариев (по его словам, вообще считая обвинения розыгрышем). Потом высказался, заявив, что под историческими фактами понимает не только "объекты материальной культуры", но и идеи и мифы, распространенные у народов.

Не видеть в мифе факта — значит перестать быть историком,

— считает политик.

Мединский и Гарри Бардин[/b]

Знаменитому аниматору Гарри Бардину отказали в продлении сроков работы над мультфильмом "Три мелодии". Фильм получил господдержку, а вместе с ней — определенные обязательства по срокам сдачи материала. Производство не было закончено в срок из-за болезни режиссера, он известил Мединского о болезни и приложил копии больничных листов. Однако Бардину было отказано, режиссеру назначили штраф в 160 тысяч рублей.

Поклонники творчества Бардина посчитали, что своим решением Мединский "публично оскорбил" признанного мастера.

Мединский и Людмила Улицкая[/b]

Министр культуры в 2013 году стал гостем 70-летнего юбилея Людмилы Улицкой и в поздравительной речи почему-то назвал именинницу Еленой Евгеньевной, а затем сообщил, что лет десять назад читал "какой-то ее роман", который "сильно скрасил ему отпуск". Улицкая, являющаяся обладательницей множества российских и международных премий, после праздника сказала журналистам, что не обижена на министра. Правда, несколько лет спустя в интервью "Дождю" говорила:

Мне нестерпимо, что культурой руководит товарищ Мединский. Он человек очень невысокого культурного уровня.

Мединский и высказывание о хромосомах россиян [/b]

В интервью 2012 года, которое Владимир Мединский дал русскоязычной газете "Русская жизнь", издающейся в США, министр сказал: [i][/i]

Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома.

Комментаторы в интернете тут же отметили, что непарное количество хромосом является признаком синдрома Дауна, так что смысл высказывания политика не совсем понятен.

Мединский и Сергей Довлатов [/b]

Еще одно не совсем удачное интервью Мединский дал в 2015 году каналу "Россия" на фестивале "Довлатовфест" в Псковской области. Сергея Довлатова (годы жизни: 1941 — 1990) министр культуры назвал "выдающимся литературным явлением второй половины XIX века".

Пресс-служба минкульта объяснила оговорку "сверхнапряженным графиком министра" и выразила недоумение по поводу того, что фразу политика не вырезали из новостного сюжета.

Мединский и рекордный гонорар

Свежая новость: рекордный гонорар, который должен выплатить за использование романа "Стена" Владимира Мединского Малый театр. Книгу министра взяли за основу постановки "Смута", ее премьера состоялась 10 мая. Согласно информации на сайте Госзакупок, за авторские права театр заплатил 920 тысяч рублей и будет выплачивать еще 8 процентов от кассовых сборов. Заплатить должны будут не самому Мединскому (он отказался от авторского гонорара, поскольку Малый театр находится в подчинении Минкульта). Деньги достанутся смоленскому филиалу Российского военно-исторического общества, министр является его председателем. Надо ли говорить о том, что российские драматурги шокированы таким размером авторского вознаграждения, по их словам, подобных сумм не получают даже топовые авторы. А для Мединского, к слову, "Смута" — дебют в качестве театрального сценариста.


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Добавлено: 15 май 2018 в 11:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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