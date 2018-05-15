Минобороны Чехии уволило главу НИИ, рассказавшего об испытаниях «Новичка»

Глава Минобороны Чехии Карла Шлехтова уволила директора института, где проводились тесты с веществом А-230, относящимся к классу «Новичок».

Решение было принято сразу после того, как Богуслав Шафарж рассказал об испытаниях.

Шафарж был смещен с должности главы НИИ, но остался работать в институте. По всем правилам, его наградили и поблагодарили за многолетний вклад в работу института. На место Шафаржа временно назначен его заместитель Йозеф Грнчиржик.

По словам Шафаржа, он не совершал ошибок в работе и предполагает, что увольнение является последствием, возникшим в результате ситуации вокруг «Новичка».

Напомним, о том, что вещество типа «Новичок» производилось в Чехии, рассказывал президент страны Милош Земан. Он уточнил, что образцы для испытаний были произведены в малых количествах и вскоре уничтожены.

4 марта в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия обвинила во всём Россию, заявив, что вещество класса «Новичок», которым были отравлены пострадавшие, производилось исключительно в СССР. Москва опровергла все обвинения. В СССР не было проекта с таким названием, а для своих разработок они использовали цифры. Лондон продолжает настаивать, без единого доказательства, что все было спланировано Москвой.