Минобрнауки работает над созданием федерального реестра детских лагерей

Федеральный реестр детских лагерей появится уже в «обозримой перспективе», сообщил заместитель министра образования и науки Павел Зенькович в ходе заседания Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«Точных сроков я назвать не могут, но в уже обозримой перспективе такой реестр появится, — сказал он. — Это вопрос технический».

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Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ираида Тихонова призвала ускорить создание такого перечня. «В связи с тем, что федерального реестра детских лагерей у нас нет, продолжают появляться нелегальные лагеря», — констатировала она.

В настоящее время в России созданы региональные реестры организаций отдыха и оздоровления детей. Как напомнил Павел Зенькович, формально практика создания реестров существовала с 2011 года, но реально во всех субъектах они появились лишь в прошлом году.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что сенаторы изначально выступали за создание федерального реестра детских лагерей.

В этом году планируется открытие 45 136 организаций отдыха и оздоровления детей, и это на одну тысячу организаций меньше, чем годом ранее. Отдохнут в них более шести миллионов детей. Консолидированный бюджет оздоровительной кампании составит 48 миллиардов рублей.

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