Минпромторг подготовился к введению продовольственных карточек

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило законопроект о введении в России продовольственных карт. Вопрос все еще находится на стадии обсуждения, процитировал «Коммерсантъ» и.о. замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Создать в России систему дополнительного питания для малоимущих Минпромторг предложил несколько лет назад. По данной программе на банковские карты таких граждан будут поступать средства, которые можно тратить на продукты. По разным оценкам, такая программа может обойтись российскому бюджету от 15 до 300 млрд руб.

Как сообщает РИА Новости, и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров ранее заявлял, что программа будет запущена во второй половине 2018 года, а в полную силу заработает к 2019 году.

Ранее, 10 мая, согласие на реализацию этой адресной программы дал Минфин, подтвердив ее экономическую и бюджетную эффективность.