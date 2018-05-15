Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы

МЧС Москвы предупредил жителей города об ухудшении погоды.

Как передает Росгидромет, в ближайшие часы в столицу придет гроза, сопровождающаяся порывами ветра до 15 метров в секунду, указывается в Twitter.

Спасатели предостерегли москвичей от нахождения у водоемов и рыбалки. Также рекомендуется не оставлять машины по близости от деревьев.

Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромет в ближайшие часы 15 мая в городе Москве ожидается гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.Паркуйте автомобиль вдали от деревьев.Будьте внимательны и осторожны.

— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) May 15, 2018