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На спутнике Юпитера обнаружены океаны и гейзеры: в NASA заговорили о нахождении внеземной жизни


Добавлено: 15 май 2018 в 15:15, Категория: Технологии
На спутнике Юпитера обнаружены океаны и гейзеры: в NASA заговорили о нахождении внеземной жизни

Исследователи NASA обнаружили на спутнике Юпитера - Европе, признаки нахождения обширных океанов. Это напрямую указывает на наличие там внеземных форм жизни.

Луна Юпитера может быть обитаема, считают ученые из NASA. Такой вывод удалось сделать, основываясь на данных, полученных зондом «Галилео». Как сообщает научное издание Science Alert, на Европе были обнаружены следы океанов, а так же извергающиеся гейзеры, пускающие струи воды в космос. Стоит отметить, что Европа покрыта льдом, температура на спутнике Юпитера составляет минус 160 градусов Цельсия, так что огромные струи воды пробивают в нем брешь.

Как рассказали в NASA, гейзеры преодолевают ледяную корку толщиной в 100 миль. Конечно, это слишком затруднительно - бурить лед такой толщины. В планах ученых просто пустить космический корабль через струи воды, чтобы наверняка определить ее наличие и провести сбор.

Планетологи считают, что наличие воды на Европе, во-первых, может указывать на существование жизни на спутнике Юпитера, а во-вторых, это объяснит наличие водяного пара над южным полюсом Луны. Пар ученые наблюдали еще в 2012 году.

Исследователи планируют запуск космических кораблей Europa Clipper NASA и Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), оснащенных мощными камерами в 2020 году. Миссия может дать ответ на вопрос, если ли жизнь, помимо земной, в Солнечной системе.


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Добавлено: 15 май 2018 в 15:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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