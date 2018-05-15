На Тернопольщине отравились 12 воспитанников детсада

В поселке Микулинцы Тернопольской области отравились 12 воспитанников детского сада «Радуга». Об этом сообщило региональное представительство Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.

По информации ведомства, у детей диагностирована энтеровирусная инфекция. Представители Госпродпотребслужбы проверили детское учреждение, обнаружив ряд нарушений при хранении продуктов и приготовлении детского питания.

Работа детского сада приостановлена.

Напомним, в Черкассах временно закрыли школу, где отравились дети.

Фото: patronage.su (иллюстративное)