На Тернопольщине отравились 12 воспитанников детсада

В поселке Микулинцы Тернопольской области отравились 12 воспитанников детского сада «Радуга». Об этом сообщило региональное представительство Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.
По информации ведомства, у детей диагностирована энтеровирусная инфекция. Представители Госпродпотребслужбы проверили детское учреждение, обнаружив ряд нарушений при хранении продуктов и приготовлении детского питания.
Работа детского сада приостановлена.
Напомним, в Черкассах временно закрыли школу, где отравились дети.
Фото: patronage.su (иллюстративное)