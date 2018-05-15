На вооружение ВКС России поступит неуязвимый «убийца авианосцев»

Воздушно-космические силы России получат в октябре новый авиационный ударный комплекс, включающий в себя модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М с новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 большой дальности, сообщает во вторник ТАСС.

По данным агентства, Ту-22М3 для модернизации до нового уровня был взят из строевых самолетов Дальней авиации, поэтому ему не нужны длительные испытания. Самолет получил новые авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое радиоэлектронное оборудование.

Всего планируется модернизировать до 30 строевых самолетов Дальней авиации Ту-22М3. На обновленных бомбардировщиках будет использована полностью отечественная элементная база, расширена номенклатура средств поражения самолета.

Известно, что в настоящее время у России - более 100 ракетоносцев Ту-22М3.

Крылатая ракета Х-32 предназначена для поражения наземных и морских целей, радиолокационных станций. Она имеет дальность до тысячи километров, ее скорость в пять раз превышает скорость звука. Х-32 были созданы на основе Х-22, которыми до начала 2000 гг. оснащались Ту-22М3.

Яндекс.Дзен

В Кемерове начался демонтаж вспомогательных зданий «Зимней вишни»

Украина начала патрулировать Крым

Жильё может резко подорожать