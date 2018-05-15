Над извергающимся гавайским вулканом Килауэа уфолог заметил корабль пришельцев

НЛО обнаружил уфолог над извергающимся вулканом Килауэа, расположенным на Гавайях.

Как сообщает источник, местный житель Педро Рамирес, специалист в сфере инопланетного разума, при помощи Google Maps смог зафиксировать, по всей видимости, инопланетный объект большого размера, так как он практически закрывал жерло вулкана Килауэа. К сожалению, через короткое время спутниковые снимки обновились, поэтому уфолог не смог зафиксировать НЛО. В данный момент он пытается восстановить эти фотографии, но пока безуспешно.

Некоторые скептически настроенные пользователи полагают, что очевидец принял за НЛО обычный беспилотник, однако уфолог это опровергает.