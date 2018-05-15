Американское аэрокосмическое агентство NASA показало вертолет, который будет отправлен на Марс через два года.

Данный вертолет назвали Mars Helicopter. Отмечается, что он станет первым дроном, который сможет летать в атмосфере другой планеты.

Вес вертолета 1,8 кг. Его оснастили солнечными батареями и системой подогрева. Вертолет имеет двойной винт. Благодаря этому Mars Helicopter в десять раз превышает скорость земных вертолетов.

Летательный аппарат использовать для достижения точек на Марсе, куда не сможет добраться марсоход. Он проведет геологическую разведку местности, искать следы жизни и проявлять потенциальные угрозы для жизни астронавтов. Они в будущем высадятся на поверхность планеты.

Mars Helicopter вместе с новым марсоходом Mars 2020 отправят на Марс через 2 года с помощью ракеты-носителя «Атлас-5».

Embedded video for NASA показало вертолет, который полетит на Марс

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