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NASA показало вертолет, который полетит на Марс


Добавлено: 15 май 2018 в 11:28, Категория: Украина
NASA показало вертолет, который полетит на Марс

Американское аэрокосмическое агентство NASA показало вертолет, который будет отправлен на Марс через два года.

Данный вертолет назвали Mars Helicopter. Отмечается, что он станет первым дроном, который сможет летать в атмосфере другой планеты.

Вес вертолета 1,8 кг. Его оснастили солнечными батареями и системой подогрева. Вертолет имеет двойной винт. Благодаря этому Mars Helicopter в десять раз превышает скорость земных вертолетов.

Летательный аппарат использовать для достижения точек на Марсе, куда не сможет добраться марсоход. Он проведет геологическую разведку местности, искать следы жизни и проявлять потенциальные угрозы для жизни астронавтов. Они в будущем высадятся на поверхность планеты.

Mars Helicopter вместе с новым марсоходом Mars 2020 отправят на Марс через 2 года с помощью ракеты-носителя «Атлас-5».


Видео:

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Добавлено: 15 май 2018 в 11:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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