Научный руководитель Путина отсудил у «Трансперенси» и журналистов 10 млн рублей

Ректор Санкт-Петербургского Горного университета и научный руководитель президента РФ Владимира Путина Владимир Литвиненко обратился в Василеостровской суд с иском о защите чести и достоинства. Как сообщает Meduza, суд удовлетворил его требования и постановил взыскать с «Трансперенси Интернешнл — Россия» и издания «Деловой Петербург» 5 и 4 млн рублей соответственно. Еще 1 млн рублей взыщут с журналистов издания, работавших над статьей.

Поводом для иска стал материал под название «Миллиардер с горы», связавший ректора Горного института с элитным жилым комплексом «Васильевский квартал». Издание утверждало, что близкие к Литвиненко структуры построили его на землях, выделенных Горному институту под учебные корпуса.

Иск к сайту «Оффшорам-нет» выделен в отдельное производство.

Адвокаты из «Команды 29», представлявшие «Трансперенси» на суде, заявили, что будут оспаривать решение суда в вышестоящей инстанции.