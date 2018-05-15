Названо место первой встречи Путина с правительством

Тема: Новое правительство России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сообщил, что первая встреча Владимира Путина с новым правительством, скорее всего, пройдет в Москве.
«Первая встреча с большой долей вероятности пройдет в Москве, но когда точно — это будет, естественно, позже пятницы», — цитирует РИА «Новости» его слова.
В ответ на вопрос о том, пройдет ли эта встреча до Петербургского международного экономического форума, представитель Кремля сказал: «Скорее всего, да». При этом он отметил, что у главы государства на будущей неделе очень плотный график.
Ранее во вторник Песков сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с Владимиром Путиным персоналии будущего правительства после возвращения в Сочи в пятницу, 18 мая.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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