Названо место первой встречи Путина с правительством

Тема: Новое правительство России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сообщил, что первая встреча Владимира Путина с новым правительством, скорее всего, пройдет в Москве.

«Первая встреча с большой долей вероятности пройдет в Москве, но когда точно — это будет, естественно, позже пятницы», — цитирует РИА «Новости» его слова.

В ответ на вопрос о том, пройдет ли эта встреча до Петербургского международного экономического форума, представитель Кремля сказал: «Скорее всего, да». При этом он отметил, что у главы государства на будущей неделе очень плотный график.

Ранее во вторник Песков сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с Владимиром Путиным персоналии будущего правительства после возвращения в Сочи в пятницу, 18 мая.

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