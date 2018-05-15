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Не Украине говорить о нарушениях прав, — в Совфеде ответили на заявление Порошенко о Крымском мосту


Добавлено: 15 май 2018 в 21:01, Категория: Новости на сегодня
Не Украине говорить о нарушениях прав, — в Совфеде ответили на заявление Порошенко о Крымском мосту

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление Петра Порошенко о противоречии открытия Крымского моста международному праву.

Ранее президент Украины заявил, что завершение строительства моста является «очередным свидетельством пренебрежения международным правом» с российской стороны.

«Хотелось бы напомнить господину Порошенко о том, что помимо Конвенции ООН по морскому праву существуют еще иные нормы международного права, которые Украина обязана соблюдать. Страна, нарушающая права человека и гражданина, продолжает нас удивлять. Не Украине стоит сейчас высказываться о несоблюдении норм права, подобного рода заявления, касающиеся Крымского моста, выглядят смешно», — сказала Ковитиди.

Также сенатор назвала открытие моста в Крым символом движения России вперед и показателем возможностей научной, инженерной и технической мысли.

Соединяющий Краснодарский край и Крым мост, построенный над Керченским проливом, является самым протяженным в России. Его длина составляет 19 километров. Завершение работ по строительству моста было запланировано на декабрь 2018 года, но строителям удалось закончить их раньше срока. Церемония открытия автодорожной части моста состоялась 15 мая, а уже 16 мая по нему запустят движение.


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Добавлено: 15 май 2018 в 21:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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