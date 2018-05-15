Немецкого журналиста Зеппельта пустили в Россию

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что власти РФ разрешили журналисту немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельту приехать на чемпионат мира по футболу.

«Российская сторона только что довела до нашего сведения, что Хайо Зеппельт, по меньшей мере, сможет приехать на ЧМ. Мы продолжим настаивать на свободном освещении событий», — цитирует «Интерфакс» его сообщение.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила агентству, что следователи намерены допросить Зеппельта в рамках расследования дела экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в случае, если он окажется на территории Российской Федерации.

«Ранее Следственный комитет неоднократно заявлял, что в рамках расследования этого дела были направлены запросы о правовой помощи в компетентные органы ряда стран для того, чтобы получить показания лиц, имеющие значение для расследования. В числе таких лиц Григорий Родченков, (руководитель независимой комиссии ВАДА, расследовавшей допинг в российском спорте) Ричард Макларен, Хайо Зеппельт. При этом у Следственного комитета имеются ответы компетентных органов ФРГ о том, что немецкий журналист Зеппельт воспользовался своим законным правом и отказался от дачи показаний», — сказала Петренко.

Ранее стало известно, что российские власти не разрешили Зеппельту приехать в Россию на ЧМ по футболу. МИД ФРГ обратился за помощью в ФИФА.