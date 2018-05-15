Ни дня без скандала: в УЕФА обратились к Федерации Футбола Украины (ФОТО)

В УЕФА отреагировали на снимки, на которых падчерица президента ФФУ Андрея Павелко держит Кубок Европейских Чемпионов. Соответствующие снимки появились в Сети накануне.В УЕФА подчеркнули, что необходимо придерживаться строгих правил обращения с главным клубным трофеем Европы. Согласно ним, КЕЧ должен перемещаться исключительно под охраной и передаваться лишь официальным лицам – чиновникам и специалистам, отвечающим за организацию матчей.Заметим, что на опубликованном выше фото никаких охранников и официальных лиц нет.Стоит добавить, что ранее в социальных сетях бурно отреагировали на другую историю. Кубок Европейских Чемпионов побывал в Днепре, где с ним сфотографировались Павелко и его тесть Александр Петровский.Напомним, финал Лиги Чемпионов состоится 26 мая на стадионе НСК “Олимпийский” в Киеве.