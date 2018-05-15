Нидерланды отказались от ПО Касперского из-за «программы кибератак»

Правительство Нидерландов отказалось от использования продуктов «Лаборатории Касперского» в связи с «программой кибератак», имевшейся у российского правительства. Как отметили РБК в пресс-службе компании, данное решение основывается только на теоретических рассуждениях, в то время как компания находится в процессе внедрения глобальной инициативы информационной открытости.

В «Лаборатории Касперского» полагают, что компания оказалась втянута в «геополитическую борьбу». До сих пор официально не было предоставлено достоверных доказательств каких-либо нарушений, которые могли бы явиться основанием для подобных мер, пояснили в российской компании.

Также в сентябре 2017 года от использования продуктов «Лаборатории Касперского» отказались США. Власти страны полагают, что ее программное обеспечение может быть использовано российскими спецслужбами, чтобы получить доступ к правительственным документам. В российской компании заявили, что обвинения США ничем не обоснованы.