Нидерланды предлагают повысить возраст при переходе во взрослое фигурное катание

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Нидерланды внесли на конгресс ISU экстренное предложение повысить минимальный возраст участников соревнований во взрослом фигурном катании до 17 лет с сезона-2020/21, сообщил в своем микроблоге в Twitter судья ISU Иерун Принс.

Конгресс ISU пройдет 4-8 июня в испанской Севилье. Предложение голландской стороны является экстренным, так как повестка конгресса уже сформирована. В последние месяцы в сообществе фигурного катания велась активная дискуссия на тему повышения минимального возраста для взрослого фигурного катания.

На данный момент минимальный возраст для перехода во взрослое катание составляет 15 лет. Именно в этом возрасте находится олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. Еще одной россиянке Александре Трусовой, которая впервые в истории женского фигурного катания исполнила два четверных прыжка (сальхов и тулуп), 23 июня исполнится 14 лет.