Ноев ковчег нашли в Чечне: загадочные окаменелости могут раскрыть тайну библейской легенды

Тайна Ноева Ковчега манит к себе ученых и энтузиастов. Много лет исследователи пытаются доказать, что корабль, который спас человечество от Великого Потопа, действительно существовал. Попытки найти Ковчег предпринимались, начиная примерно с 4 века нашей эры. Окаменелости, похожие на корабль, обнаруживали уже несколько раз, однако веских доказательств тому, что это именно Ноев ковчег, представлено не было.

В Чеченской Республике местный искатель Марат Макажо нашел на горе Садой-Лам странные окаменелости. Изучая горные породы, исследователь решил, что они выглядят как рукотворные и напоминают бревна и балки. Съемка с квадрокоптера позволила увидеть, что гора имеет контур большого корабля. Все это натолкнуло Марата на мысль о том, что гора может являться окаменевшим Ноевым ковчегом.

Исследователь расспросил старейших местных жителей и узнал много интересных подробностей об этом месте. Оказывается, почти сто лет назад во время строительства мечети на высокогорном плато нашли две огромные деревянные балки, непонятно откуда там появившиеся. Балки были настолько большие, что их не могли поднять и с большим трудом дотащили до места строительства, теперь на них стоит мечеть.

Марат не может убедить археологов начать раскопки, поэтому занимается исследователями самостоятельно вместе со своими единомышленниками. По словам Марата, ученые просто не верят в саму возможность найти мифический ковчег.