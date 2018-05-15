Образцовый ансамбль танца "Ровесник" Центра культуры "Хорошевский" отметил 25-летний юбилей коллектива в Москонцерте

Показать меню
Актуально
Пловца Александра Попова выдвинули на пост главы ОКР - 15:27 Пловца Александра Попова выдвинули на пост главы ОКР Роскомнадзор разблокировал более восьми тысяч IP-адресов Alibaba - 15:27 Роскомнадзор разблокировал более восьми тысяч IP-адресов Alibaba ИГ взяла ответственность за теракты в церквях Индонезии - 15:27 ИГ взяла ответственность за теракты в церквях Индонезии В Дубае загорелся небоскреб - 15:27 В Дубае загорелся небоскреб Голодец открыла стадион «Ростов-Арена» - 15:27 Голодец открыла стадион «Ростов-Арена» Стало известно имя парижского террориста - 15:29 Стало известно имя парижского террориста Королева Елизавета II официально задокументировала свое согласие на брак принца - 15:33 Королева Елизавета II официально задокументировала свое согласие на брак принца Гарри и Меган Маркл Мэй соболезнует парижанам в связи с нападением на прохожих  - 15:42 Мэй соболезнует парижанам в связи с нападением на прохожих  В Британии узнали, что Германия решила идти своим путем - 15:55 В Британии узнали, что Германия решила идти своим путем Для взрывов у церквей террористы использовали детей-смертников (ВИДЕО) - 16:00 Для взрывов у церквей террористы использовали детей-смертников (ВИДЕО) "Ростов" обыграл "Урал" и сохранил прописку в РФПЛ - 16:12 Названо имя напавшего на прохожих в Париже - 16:14 Названо имя напавшего на прохожих в Париже Крупнейшие в истории Эстонии военные учения завершились - 16:21 Крупнейшие в истории Эстонии военные учения завершились Украинские подростки-футболисты попали в крупную аварию в Белоруссии - 16:27 Украинские подростки-футболисты попали в крупную аварию в Белоруссии В Чечне начали опрашивать знавших парижского террориста - 16:28 В Чечне начали опрашивать знавших парижского террориста Митинг «За свободный интернет» получился немногочисленным - 16:28 Митинг «За свободный интернет» получился немногочисленным Российские пограничники задержали украинский катер за браконьерство - 16:28 Российские пограничники задержали украинский катер за браконьерство
» » Образцовый ансамбль танца "Ровесник" Центра культуры "Хорошевский" отметил 25-летний юбилей коллектива в Москонцерте

Образцовый ансамбль танца "Ровесник" Центра культуры "Хорошевский" отметил 25-летний юбилей коллектива в Москонцерте


Добавлено: 15 май 2018 в 13:49, Категория: Шоу-бизнес
Образцовый ансамбль танца "Ровесник" Центра культуры "Хорошевский" отметил 25-летний юбилей коллектива в Москонцерте

Образцовый танцевальный ансамбль "Ровесник" в "Москонцерте" отпраздновал 25-летний юбилей при полном аншлаге.
 
28 апреля в Зеркальном зале Москонцерта состоялся Юбилейный 25-й отчетный концерт Образцового ансамбля танца "Ровесник" Центра культуры "Хорошевский". Поздравить коллектив пришли неравнодушные к творчеству ансамбля люди, выпускники ансамбля разных лет (многие вместе со своими детьми), а также друзья и родственники всех участников праздничного мероприятия.
 
Те, кто хоть раз видел выступления "Ровесника", знают, что они наполнены необычайной энергетикой и способны покорить сердца даже самых требовательных и взыскательных зрителей. В коллективе чтут, хранят и развивают традиции хореографического искусства. 
 
Выступления юных талантов ансамбля неизменно вызывают у зрителей бури радостных эмоций. В сборных концертах невозможно просмотреть весь репертуар коллектива и поэтому прошедший отчетный концерт предоставил возможность в полной мере увидеть все разнообразие стилей и направлений танцевальных номеров, мастерство исполнителей, красоту костюмов, яркость красок композиций и настроений его участников.
 
В этом году режиссеры концерта под руководством бывшей выпускницы коллектива, а ныне педагога-репетитора ансамбля Натальи Борисовой, решили сделать его не совсем обычным: не было традиционного конферансье, который бы объявлял номера и выступал в промежутках между ними. Все 24 показанных в ходе концерта номера, погрузивших зрителей в мир танца и хореографии, были связаны между собой "одной нитью" - рассказом маленькой девочки о своем первом учебном годе в "Ровеснике". И это действительно реальная история. Юная Алиса Павлович только в этом году пришла в коллектив и уже была выбрана ведущей столь ответственного и масштабного мероприятия. К чести девочки, она отлично справилась с порученным ей ответственным заданием, успевая в течение всего концерта не только рассказывать об ансамбле, но и принимать непосредственное участие в исполнении танцевальных композиций на сцене.
 
25-й юбилейный концерт существенно отличался от 24-х предыдущих: для его проведения было специально пошито более 30 новых костюмов, в программу было органично вписано 20 минут дополнительных видеозаставок, на сцене находились 50 юных танцоров (15 из которых дебютанты), впервые в истории ансамбля состоялся выход родителей участников коллектива на сцену. Зрителям были продемонстрированы как самые первые записи выступления ансамбля в Концертном зале имени Петра Ильича Чайковского, так и фото -  видео материалы со всех мероприятий ансамбля за прошедший и текущий учебный год. Таким образом "Ровесник" показал, как коллектив зарождался, развивался и каким является сейчас. В ходе концерта состоялось сразу несколько премьерных показов новых постановок: сценическая зарисовка "Сюжеты из еврейской жизни", корякский танец "Северные чайки" и веселый современный номер "Время танцевать". Красочное поздравление подготовили и выпускники коллектива, которые заранее записали видео обращения с пожеланиями ансамблю, а также сами приняли участие в исполнении ряда хореографических номеров, показывая личный пример подрастающему поколению.
 
В этот знаменательный для ансамбля день "Ровесник" принимал поздравления и от своих друзей по творческому цеху. Музыкант, композитор, лауреат международных конкурсов, автор ряда сочинений для гитары-соло и гитары в ансамбле, музыки для различных мультимедийных проектов США, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции, Японии, Мексики Борис Фокеев, лично и вживую аккомпанировал солистке ансамбля при исполнении номера "Испанская фантазия". Студия эстрадного танца "МЫ!" поздравила "Ровесник" зажигательным танцем "Стиляги". А ее руководитель, являющаяся также директором Центра культуры "Хорошевский", Галина Владимировна Зубрилова, поблагодарив за подаренный праздник вручила благодарственные письма как коллективу ансамбля в лице всех его педагогов, участников и их родителей, так и лично художественному руководителю и главному балетмейстеру, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Ларисе Ивановне Левиной.
 
Состоявший из двух отделений концерт, впервые прошедший в форме танцевального мини-спектакля получился необычайно интересным и собрал полный зрительный зал. Зрители, участники ансамбля и их родители - все отметили веселое настроение, слаженную командную работу, теплую дружескую атмосферу за кулисами и на сцене. 
 
В Москонцерте не смолкали аплодисменты. Всем хотелось продлить минуты радости, которые всегда дарит зрителям ансамбль. "Ровесник" - это не просто коллектив. Это - семья! Семья, которая живет и переживает все трудности вместе из года в год. В сердце у "Ровесника" каждый остается навсегда. Растет новое поколение участников ансамбля, которые стараются освоить азбуку танца, сложную и прекрасную!

Материалы по теме:

Ансамбль песни и пляски ЦВО празднует 78-ю годовщину со дня образования
Ансамблю песни и пляски Северного флота исполняется 77 лет
Шойгу выделил 70 квартир для восстановления ансамбля Александрова
Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» установил новый рекорд по количеству концертов за последние 10 лет
Добавлено: 15 май 2018 в 13:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Кравцов пропустит Кубок Черного моря из-за драфта НХЛ

Кравцов пропустит Кубок Черного моря из-за драфта НХЛ

Смертельное ДТП в Беларуси: погибли дети из Украины

Смертельное ДТП в Беларуси: погибли дети из Украины

Следы «убийцы лягушек» ведут в Корею

Следы «убийцы лягушек» ведут в Корею

ЕС ввел санкции за проведение президентских выборов в Крыму

ЕС ввел санкции за проведение президентских выборов в Крыму

Новости России
еще новости
Законопроект об антисанкционных мерах необходим президенту — Исаев

Законопроект об антисанкционных мерах необходим президенту — Исаев

Россия выделила 13 миллионов долларов на миротворческую миссию в Южном Судане

Россия выделила 13 миллионов долларов на миротворческую миссию в Южном Судане

Жителей Петербурга предупредили о грязном воздухе

Жителей Петербурга предупредили о грязном воздухе

Решение суда о блокировке доступа к мессенджеру Telegram вступило в силу

Решение суда о блокировке доступа к мессенджеру Telegram вступило в силу

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Образцовый ансамбль танца

Образцовый ансамбль танца "Ровесник" Центра культуры "Хорошевский" отметил 25-летний юбилей коллектива в Москонцерте

Илья Яббаров и Алена Савкина приняли решение покинуть проект

Илья Яббаров и Алена Савкина приняли решение покинуть проект

Самая скандальная королевская свадьба: теперь и отец Меган Маркл не приедет на церемонию

Самая скандальная королевская свадьба: теперь и отец Меган Маркл не приедет на церемонию

Виктор Литвинов был уверен в победе

Виктор Литвинов был уверен в победе

Новости политики
еще новости
Эксперт: ПМЭФ откроет для России новые африканские рынки

Эксперт: ПМЭФ откроет для России новые африканские рынки

Песков: Путин не намерен обсуждать с Меркель и Макроном санкции

Песков: Путин не намерен обсуждать с Меркель и Макроном санкции

В Германии рассказали, как Трамп оскорбил канцлера Меркель

В Германии рассказали, как Трамп оскорбил канцлера Меркель

Банкиры Англии контролируют финансы, экономику и ВПК США

Банкиры Англии контролируют финансы, экономику и ВПК США

Новости экономики
еще новости
Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Цены на нефть обновили 2-х летний рекорд

Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Новости общества
еще новости
Климкин обратился к украинцам по поводу ЧМ-2018 в России

Климкин обратился к украинцам по поводу ЧМ-2018 в России

Операции различной сложности отработали медики ЗВО на биомоделях в ходе учения в Нижегородской области

Операции различной сложности отработали медики ЗВО на биомоделях в ходе учения в Нижегородской области

В Польше будут искать тела под разрушенным памятником воинам УПА

В Польше будут искать тела под разрушенным памятником воинам УПА

Кадеты Владивостокского президентского кадетского училища и Уссурийского суворовского военного училища приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница»

Кадеты Владивостокского президентского кадетского училища и Уссурийского суворовского военного училища приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница»

Происшествия
еще новости
В московском баре произошла кровавая перестрелка

В московском баре произошла кровавая перестрелка

В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

В Якутии малолетний ребёнок утонул в стиральной машине

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

Поножовщину в Париже совершил сторонник ИГ, сообщили СМИ

В Подмосковье неизвестный выстрелил в водителя мусоровоза, ехавшего на свалку

В Подмосковье неизвестный выстрелил в водителя мусоровоза, ехавшего на свалку

Новости Украины
еще новости
Боевики прицельно бьют по украинским позициям: карта ООС

Боевики прицельно бьют по украинским позициям: карта ООС

Савченко озвучила условие для возвращения в Россию

Савченко озвучила условие для возвращения в Россию

Стало известно число россиян и компаний, попавших под санкции США

Стало известно число россиян и компаний, попавших под санкции США

NASA показало вертолет, который полетит на Марс

NASA показало вертолет, который полетит на Марс

Мировые новости
еще новости
Медики нашли уникальный способ борьбы с раковыми клетками

Медики нашли уникальный способ борьбы с раковыми клетками

К Земле приближается астероид, пропавший восемь лет назад

К Земле приближается астероид, пропавший восемь лет назад

"Хаббл" сфотографировал галактику, похожую на "кошачий глаз"

Украинские спецслужбы обезвредили группировку торговцев оружием с Донбасса (ФОТО)

Украинские спецслужбы обезвредили группировку торговцев оружием с Донбасса (ФОТО)




Лента новостей
Кремль возмутился действиями СБУ в отношении российских СМИ - 13:41 Кремль возмутился действиями СБУ в отношении российских СМИНидерланды отказались от ПО Касперского из-за «программы кибератак» - 13:40 Нидерланды отказались от ПО Касперского из-за «программы кибератак»Победительница «Евровидения-2018» предпочла гей-парад премии «Муз-ТВ» - 13:40 Победительница «Евровидения-2018» предпочла гей-парад премии «Муз-ТВ»В Германии рассказали, как Трамп оскорбил канцлера Меркель - 13:34 В Германии рассказали, как Трамп оскорбил канцлера МеркельГосдума поддержала законопроект об ответе на санкции США - 13:27 Госдума поддержала законопроект об ответе на санкции СШАКлимкин обратился к украинцам по поводу ЧМ-2018 в России - 13:21 Климкин обратился к украинцам по поводу ЧМ-2018 в РоссииСавченко озвучила условие для возвращения в Россию - 13:05 Савченко озвучила условие для возвращения в РоссиюСамая скандальная королевская свадьба: теперь и отец Меган Маркл не приедет на церемонию - 12:47 Самая скандальная королевская свадьба: теперь и отец Меган Маркл не приедет на церемониюВиктор Литвинов был уверен в победе - 12:42 Виктор Литвинов был уверен в победеМИД Франции счел высказывания Кадырова о теракте в Париже недопустимыми - 12:35 МИД Франции счел высказывания Кадырова о теракте в Париже недопустимымиРоскомнадзор отказал Telegram в праве оспорить решение суда - 12:35 Роскомнадзор отказал Telegram в праве оспорить решение судаВ ЕР посулили наказывать все банки за умышленное исполнение санкций - 12:35 В ЕР посулили наказывать все банки за умышленное исполнение санкцийВ киевский офис Russia Today ворвались неизвестные - 12:34 В киевский офис Russia Today ворвались неизвестныеСМИ анонсировали назначение Суркова полпредом в Приволжье - 12:34 СМИ анонсировали назначение Суркова полпредом в Приволжье
Последние новости
Боевики прицельно бьют по украинским позициям: карта ООС - 15:01 Боевики прицельно бьют по украинским позициям: карта ООС Эксперт: ПМЭФ откроет для России новые африканские рынки - 14:55 Эксперт: ПМЭФ откроет для России новые африканские рынки ВАЖНО: Открытие Крымского моста — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» - 14:48 ВАЖНО: Открытие Крымского моста — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» Песков: Путин не намерен обсуждать с Меркель и Макроном санкции - 14:26 Песков: Путин не намерен обсуждать с Меркель и Макроном санкции Появилось видео действий СБУ в офисе РИА Новости Украина - 14:21 Появилось видео действий СБУ в офисе РИА Новости Украина Тренер сборной РФ Кудашов: попытаемся лишить шведов их козырей, играя не от обороны - 14:06 Тренер сборной РФ Кудашов: попытаемся лишить шведов их козырей, играя не от обороны Выходные в Женеве: где гулять, что смотреть и чем перекусить? - 14:04 Выходные в Женеве: где гулять, что смотреть и чем перекусить? В Киеве подорожает проезд в транспорте - 14:01 В Киеве подорожает проезд в транспорте Президент Филиппин пригласил Путина посетить Манилу - 13:57 Президент Филиппин пригласил Путина посетить Манилу Образцовый ансамбль танца "Ровесник" Центра культуры "Хорошевский" отметил 25-летний юбилей - 13:49 Образцовый ансамбль танца Илья Яббаров и Алена Савкина приняли решение покинуть проект - 13:47 Илья Яббаров и Алена Савкина приняли решение покинуть проект В Словакии нашли фрагменты греческого доспеха IV века до нашей эры - 13:41 В Словакии нашли фрагменты греческого доспеха IV века до нашей эры Песков признался в непонимании ситуации с решением суда по Telegram - 13:41 Песков признался в непонимании ситуации с решением суда по Telegram
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"