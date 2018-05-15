Образцовый ансамбль танца "Ровесник" Центра культуры "Хорошевский" отметил 25-летний юбилей коллектива в Москонцерте

Образцовый танцевальный ансамбль "Ровесник" в "Москонцерте" отпраздновал 25-летний юбилей при полном аншлаге.28 апреля в Зеркальном зале Москонцерта состоялся Юбилейный 25-й отчетный концерт Образцового ансамбля танца "Ровесник" Центра культуры "Хорошевский". Поздравить коллектив пришли неравнодушные к творчеству ансамбля люди, выпускники ансамбля разных лет (многие вместе со своими детьми), а также друзья и родственники всех участников праздничного мероприятия.Те, кто хоть раз видел выступления "Ровесника", знают, что они наполнены необычайной энергетикой и способны покорить сердца даже самых требовательных и взыскательных зрителей. В коллективе чтут, хранят и развивают традиции хореографического искусства.Выступления юных талантов ансамбля неизменно вызывают у зрителей бури радостных эмоций. В сборных концертах невозможно просмотреть весь репертуар коллектива и поэтому прошедший отчетный концерт предоставил возможность в полной мере увидеть все разнообразие стилей и направлений танцевальных номеров, мастерство исполнителей, красоту костюмов, яркость красок композиций и настроений его участников.В этом году режиссеры концерта под руководством бывшей выпускницы коллектива, а ныне педагога-репетитора ансамбля Натальи Борисовой, решили сделать его не совсем обычным: не было традиционного конферансье, который бы объявлял номера и выступал в промежутках между ними. Все 24 показанных в ходе концерта номера, погрузивших зрителей в мир танца и хореографии, были связаны между собой "одной нитью" - рассказом маленькой девочки о своем первом учебном годе в "Ровеснике". И это действительно реальная история. Юная Алиса Павлович только в этом году пришла в коллектив и уже была выбрана ведущей столь ответственного и масштабного мероприятия. К чести девочки, она отлично справилась с порученным ей ответственным заданием, успевая в течение всего концерта не только рассказывать об ансамбле, но и принимать непосредственное участие в исполнении танцевальных композиций на сцене.25-й юбилейный концерт существенно отличался от 24-х предыдущих: для его проведения было специально пошито более 30 новых костюмов, в программу было органично вписано 20 минут дополнительных видеозаставок, на сцене находились 50 юных танцоров (15 из которых дебютанты), впервые в истории ансамбля состоялся выход родителей участников коллектива на сцену. Зрителям были продемонстрированы как самые первые записи выступления ансамбля в Концертном зале имени Петра Ильича Чайковского, так и фото - видео материалы со всех мероприятий ансамбля за прошедший и текущий учебный год. Таким образом "Ровесник" показал, как коллектив зарождался, развивался и каким является сейчас. В ходе концерта состоялось сразу несколько премьерных показов новых постановок: сценическая зарисовка "Сюжеты из еврейской жизни", корякский танец "Северные чайки" и веселый современный номер "Время танцевать". Красочное поздравление подготовили и выпускники коллектива, которые заранее записали видео обращения с пожеланиями ансамблю, а также сами приняли участие в исполнении ряда хореографических номеров, показывая личный пример подрастающему поколению.В этот знаменательный для ансамбля день "Ровесник" принимал поздравления и от своих друзей по творческому цеху. Музыкант, композитор, лауреат международных конкурсов, автор ряда сочинений для гитары-соло и гитары в ансамбле, музыки для различных мультимедийных проектов США, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции, Японии, Мексики Борис Фокеев, лично и вживую аккомпанировал солистке ансамбля при исполнении номера "Испанская фантазия". Студия эстрадного танца "МЫ!" поздравила "Ровесник" зажигательным танцем "Стиляги". А ее руководитель, являющаяся также директором Центра культуры "Хорошевский", Галина Владимировна Зубрилова, поблагодарив за подаренный праздник вручила благодарственные письма как коллективу ансамбля в лице всех его педагогов, участников и их родителей, так и лично художественному руководителю и главному балетмейстеру, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Ларисе Ивановне Левиной.Состоявший из двух отделений концерт, впервые прошедший в форме танцевального мини-спектакля получился необычайно интересным и собрал полный зрительный зал. Зрители, участники ансамбля и их родители - все отметили веселое настроение, слаженную командную работу, теплую дружескую атмосферу за кулисами и на сцене.В Москонцерте не смолкали аплодисменты. Всем хотелось продлить минуты радости, которые всегда дарит зрителям ансамбль. "Ровесник" - это не просто коллектив. Это - семья! Семья, которая живет и переживает все трудности вместе из года в год. В сердце у "Ровесника" каждый остается навсегда. Растет новое поколение участников ансамбля, которые стараются освоить азбуку танца, сложную и прекрасную!