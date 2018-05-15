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Операции различной сложности отработали медики ЗВО на биомоделях в ходе учения в Нижегородской области


Добавлено: 15 май 2018 в 11:20, Категория: Общество
Операции различной сложности отработали медики ЗВО на биомоделях в ходе учения в Нижегородской области

В рамках сбора в полевых условиях с военными медиками Западного военного округа на полигоне Мулино в Нижегородской области состоялось учение, в ходе которого были проведены условные операции при минно-взрывных и огнестрельных ранениях на биологических моделях.

Более 500 хирургов, анестезиологов-реаниматологов и других специалистов выполнили хирургические операции при боевой хирургической травме и тяжелой сочетанной травме мирного времени.

Также военные медики на симуляционных тренажерах провели сердечно-легочную реанимацию, временную остановку наружного кровотечения, FAST-УЗИ, пункцию сосудов под контролем ультразвука.

Практические действия военных врачей ЗВО стали экзаменационным завершением III межведомственной межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы военной медицины».


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Добавлено: 15 май 2018 в 11:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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