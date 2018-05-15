Отцу Луи Томлинсона диагностировали рак печени

Биологическому отцу Луи Томлинсона 49-летнему Трою Остину диагностировали рак печени. На прошлой неделе ему удалили опухоль. Трой не теряет оптимизма и не сдается.



Трой заявил порталу The Sun, что будет бороться с болезнью и существенно изменит свои привычки: «Каждый день я выкуривал по 25 сигарет и выпивал 6-8 бутылок пива. И моя диета была ужасна – китайская и индийская еда на вынос, а еще много чипсов. Иногда я мог вообще не есть, а только пил и курил».

Это второй удар, который пришлось перенести бывшему солисту бойсбэнда One Direction Луи Томлинсону. Полтора года назад он простился с мамой – Джоанна Дикин умерла в 42 года от лейкемии. «С чувством безмерной скорби сообщаем, что семья простилась с Джоанной ранним утром в среду, 7 декабря. Ранее Джоанне был поставлен диагноз тяжелой формы лейкемии, требующей немедленного и продолжительного лечения. Мы убедительно просим дать ее семье время и пространство, чтобы пережить эту трагедию», — заявили тогда представители семьи. А чуть позже ее супруг, отчим Луи, написал открытое письмо, в котором сказал, что Джоанна «была очень самоотверженной и всегда ставила интересы других людей превыше своих».

В социальной сети был опубликован пост мужа Джоанн, Дэна Дикин, в котором он рассказывал о том, какой невероятной была его супруга.

Дэн благодарил жену за то, что она подарила ему семерых детей Луи (24 года), Лотти (18), Фелисити (16), 12-летних близнецов Фиби и Дейзи и 2-летних близнецов Эрнест и Дорис. При этом была любящей и заботливой мамой для каждого из них.

«Она была очень самоотверженной и всегда ставила интересы других людей превыше своих. Больше всего она стремилась, чтобы каждый из ее окружения был счастлив и любим. Она без устали работала над многими благотворительными кампаниями, подарила бесчисленное множество прекрасных моментов подопечным фондов и их семьям. Для меня она была идеальной женой и лучшим другом. Я хотел быть с ней рядом всю жизнь, но даже за те пять коротких лет, что мы были вместе, у нас накопилось такое количество счастья, приключений и приятных воспоминаний, которых мне хватит на всю жизнь», — говорилось в посте.