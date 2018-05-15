Палеонтологи описали жившего 180 миллионов лет назад родственника крокодилов

Палеонтологи из Венгрии, Великобритании и Германии описали ископаемую рептилию, которая заполнит пробел в эволюционной истории родственников крокодилов. Животное, получившее название Magyarosuchus fitosi, существовало на Земле в тоарском ярусе юрского периода, то есть около 180 миллионов лет назад.

Найден Magyarosuchus fitosi был еще в 1989 году в горах Герече на северо-западе Венгрии. В руки палеонтологов попала значительная часть скелета, включая челюсти, ребра, конечности и хвост. Длина животного составляла 4,67 – 4,83 метра. Magyarosuchus fitosi принадлежит к группе талаттозухий (Thalattosuchia) – морских крокодилоподобных рептилий.

Авторы исследования рассказывают, что среди юрских крокодиломорфных животных выделялись две группы. Представители одной имели мощный панцирь из костных пластинок на спине и на брюхе, а их конечности были приспособлены к хождению по земле. В другой группе панциря не было, конечности превратились в ласты, а также имелся хвостовой плавник. Magyarosuchus fitosi сочетает в себе признаки обеих групп. Он покрыт солидной броней, однако у него также есть хвостовой плавник.

Исследование опубликовано в электронном научном журнале PeerJ.