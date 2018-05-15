Панков: в отсутствие Гончаровой в сборной основная нападающая - Малых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости, Вероника Столбунова. Учитывая, что Наталия Гончарова не вызвана в сборную России по волейболу на матчи Лиги наций, роль основного нападающего будет исполнять Наталья Малых, сообщил главный тренер национальной команды Вадим Панков.

Гончарова не была вызвана на матчи Лиги наций в Екатеринбурге, тренерский штаб сборной России предоставил волейболистке время на отдых. Во вторник россиянки стартовали с победы в турнире, обыграв команду Аргентины 3-1.

"При наличии нынешней команды – это да (текущая стартовая боевая шестерка). Не будет Гончаровой, поэтому Малых - основная нападающая, Малыгина будет участвовать, она сегодня вышла и очень сильно помогла команде. Воронкова, Бирюкова, Кутюкова и Парубец – основа. Котикову буду ставить, как появится возможность - я говорю о нашем положении", - сказал Панков журналистам.