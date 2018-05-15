Патрульная полиция Крыма: В РФ прокомментировали создание украинской структуры

В Украине появилась еще одна связанная с Крымским полуостровом государственная структура — украинская Нацполиция отчиталась о создании "патрульной полиции Крыма".Как сообщает херсонское управление ведомства, "патрульная полиция Крыма" будет дислоцироваться на блокпостах, расположенных в граничащих с Крымом районах Херсонской области — это Чаплинский, Каланчакский и Генический районы.Появление структуры прокомментировал Сергей Цеков, член Совета Федерации по международным вопросам и сенатор от Крыма. Цеков отметил, что "патрульная полиция Крыма" — это далеко не первая украинская госструктура, которая якобы должна вести деятельность на территории Крыма, однако в реальности, по понятным всем причинам, не может осуществлять в Крыму никакой деятельности."У Киева уже есть представительство украинского президента в Крыму, управление СБУ по Крыму, и даже крымская прокуратура Украины. А теперь появилась и патрульная полиция! Понятно, что все эти структуры являются виртуальными, а созданы они, очевидно, только для того, чтобы осваивать бюджетные средства. С которыми у Киева, кстати говоря, и так большие проблемы", — цитирует сенатора от Крыма Федеральное агентство новостей.