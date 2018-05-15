Пекло Дамасского котла: ВКС России, танки и спецназ САА уничтожают ИГИЛ в руинах Ярмука (ВИДЕО)

Боевые действия в районе Мухайям-эль-Ярмук на юге столицы Сирийской Арабской Республики идут полным ходом.

Об этом во фронтовом репортаже «Русской Весны» из «Дамасского котла».

Террористов ИГИЛ*, укрывающихся в оставшихся домах, зажимают со всех сторон.

Поскольку боевики долгое время готовились к обороне, они успели прокопать сеть туннелей и оборудовать множество укреплённых огневых точек. Однако и эти инженерные решения, дающие тактические преимущества, не способны обеспечить членам ИГИЛ хоть шанса на победу.

С воздуха их атакует авиация ВКС РФ и ВВС Сирии, работает ствольная и реактивная артиллерия. Штурмовые группы, усиленные танками, «Шилками» и изобретением сирийских инженеров — бронированными бульдозерами, штурмуют квартал за кварталом, дом за домом, улицу за улицей.

Под прикрытием брони пехота занимает позиции, а огонь танков и зенитных установок не даёт террористам поднять головы и вынуждает укрываться и отступать.

Сейчас боевики заблокированы подразделениями Сирийской Арабской Армии и проправительственными формированиями в районе Мухайям-эль-Ярмук.

Те главари НВФ, что осознали бессмысленность кровопролития, выводят своих бойцов вместе с семьями через гуманитарные коридоры, организованные офицерами ЦПВС и военной полицией России в квартале Бейт-Сахм. Сторонникам ИГИЛ такой возможности не предоставляется.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.