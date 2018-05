Первая за семь лет премьера Ларса фон Триера в Каннах провалилась

С премьеры фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» (The House That Jack Built) в Каннах ушли около ста человек. Об этом написал в Twitter шеф нью-йоркского бюро Variety Рамин Сетудех. Тем не менее, оставшиеся в зале зрители по окончании фильма аплодировали режиссеру стоя.

«Никогда не видел ничего подобного на кинофестивалях. Больше ста человек вышли из зала во время показа "Дома, который построил Джек" Ларса фон Триера, в котором есть сцены мучений женщин и детей серийным убийцей. "Это омерзительно", — сказала одна женщина по пути к выходу», — рассказал журналист.

I’ve never seen anything like this at a film festival. More than 100 people have walked out of Lars von Trier’s ‘The House That Jack Built,’ which depicts the mutilation of women and children. “It’s disgusting,” one woman said on her way out. #Cannes2018 pic.twitter.com/GsBGCoyHEG

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) 14 мая 2018 г.

Речь идет о сцене, в которой герой актера Мэтта Диллона застрелил двух маленьких детей из охотничьего ружья. Новый фильм фон Триера рассказывает об американском серийном убийце. В нем снялись Мэтт Диллон, Ума Турман, Шиван Фэллон, Райли Кио, Софи Гробёль и Бруно Ганц.

В 2011 году Каннский кинофестиваль отказался сотрудничать с режиссером после его шутки о том, что он симпатизирует Гитлеру.