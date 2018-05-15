Песков пообещал новое правительство до ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство России будет сформировано к началу Петербургского экономического форума (ПМЭФ), который состоится 24-26 мая в Санкт-Петербурге. Об этом пишет RNS.

«Конечно, оно уже должно быть сформировано», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что 15 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представит кандидатов на министерские кресла президенту страны Владимиру Путину.

СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали, что в новом правительстве сохранят свои посты глава Минкульта Владимир Мединский, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.