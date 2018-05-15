Песков признался в непонимании ситуации с решением суда по Telegram

Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию по вопросу о вступлении в силу решения суда о блокировке Telegram, сообщает ТАСС.

Песков сказал, что тоже прочитал о сложившейся ситуации в СМИ и «не понимает, о чем идет речь».

Ранее сообщалось, что на решение суда о блокировке Telegram поступила жалоба и решение не вступило в силу. Отметка о вступлении решения в законную силу появилась на сайте автоматически с учетом сроков.

Позже Роскомнадзор направил с СМИ разъяснения о том, что данное судебное решение, согласно его резолютивной части, обращено к немедленному исполнению с момента принятия.