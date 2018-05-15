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Песков признался в непонимании ситуации с решением суда по Telegram


Добавлено: 15 май 2018 в 13:41, Категория: Новости на сегодня
Песков признался в непонимании ситуации с решением суда по Telegram

Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию по вопросу о вступлении в силу решения суда о блокировке Telegram, сообщает ТАСС.

Песков сказал, что тоже прочитал о сложившейся ситуации в СМИ и «не понимает, о чем идет речь».

Ранее сообщалось, что на решение суда о блокировке Telegram поступила жалоба и решение не вступило в силу. Отметка о вступлении решения в законную силу появилась на сайте автоматически с учетом сроков.

Позже Роскомнадзор направил с СМИ разъяснения о том, что данное судебное решение, согласно его резолютивной части, обращено к немедленному исполнению с момента принятия.


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Добавлено: 15 май 2018 в 13:41, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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