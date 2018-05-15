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Песков: Путин не намерен обсуждать с Меркель и Макроном санкции


Добавлено: 15 май 2018 в 14:26, Категория: Политика
Песков: Путин не намерен обсуждать с Меркель и Макроном санкции

Запланированные на ближайшее время переговоры между главой России Владимиром Путиным и его французским и немецким коллегами, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, не будут использоваться для обсуждения антироссийских санкций. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.
 
"Президент уже неоднократно говорил об этом — вопрос о санкциях против России, которые ввели западные страны, лежит вне нашей повестки дня, потому что не мы принимали эти санкции. Российская Федерация не будет поднимать этот вопрос, потому что примененные против нас санкции, как вы и сами знаете, являются явно незаконными, если оценивать их в плоскости международного права", — ответил Песков на вопрос об обсуждении санкций, заданный в ходе пресс-конференции.
 
Путин, таким образом, не будет затрагивать связанные с антироссийскими санкциями вопросы на переговорах с Ангелой Меркель, которые состоятся восемнадцатого мая в Сочи, а также при встрече с Эммануэлем Макроном, которая будет осуществлена в рамках ПМЭФ-2018 в конце мая.
 
На переговорах с Меркель, как отметил Песков, Путин будет обсуждать украинский кризис, урегулирование в Сирии и сделку по Ирану.

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Добавлено: 15 май 2018 в 14:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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