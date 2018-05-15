Певица из Британии рассказала о травмах, полученных на «Евровидении»

Британская певица SuRie, которая была одной из участниц завершившегося в Лиссабоне международного музыкального конкурса "Евровидение", рассказала об инциденте, который имел место во время ее выступления в финале песенного состязания.По данным издания NME, в минувшую субботу, когда проводился финал "Евровидения", выступление певицы SuRie было нарушено одним из зрителей — мужчина проник на сцену и выхватил у исполнительницы микрофон, в который намеревался что-то прокричать. Планы буйного зрителя, однако, наткнулись на профессионализм охраны, которая быстро увела его со сцены.Участница "Евровидения" от Великобритании рассказала, что протестующий, который выхватил у нее микрофон, довольно сильно толкнул ее, поэтому на теле певицы остались синяки. Так что выступление на "Евровидении", как видим, может быть весьма травмоопасным.SuRie, напомним, выступала на престижном музыкальном конкурсе с композицией Storm. Выступление певицы в финале проходило девятым по счету. После того, как охрана обезвредила выскочившего на сцену мужчину, шокированная SuRie нашла в себе силы для того, чтобы продолжить петь.