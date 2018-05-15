Племяннице Скрипаля вновь отказали в британской визе

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Британия снова отказала в выдаче визы племяннице экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль. Об этом сообщил супруг Виктории Арсений Елифантьев, передает РИА «Новости».

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Однако он не уточнил причины отказа. Первый раз Британия отказала Виктории Скрипаль в визе в начале апреля, когда она хотела навестить сестру Юлию.

Ранее посольство России в Великобритании на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник обвинило главу британской службы контрразведки MI5 Эндрю Паркера в цинизме и лицемерии. По словам дипломатов, Паркер сам распространяет прямую ложь о якобы существующих 30 российских «версий» отравления Скрипалей в британском городе Солсбери.

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