«Победа» обжаловала в Верховном суде правила Минтранса о перевозке ручной клади

Авиакомпания «Победа» обратилась в Верховный суд России с требованием отменить утвержденные Минтрансом осенью 2017 года правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов. Копия заявления есть в распоряжении РБК.

Перевозчик просит признать незаконным разрешение пассажирам брать на борт сверх установленных норм бесплатного провоза багажа рюкзак, дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка, лекарственные препараты в количестве, необходимом для полета, специальные костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические

средства реабилитации, складную кресло-коляску, лекарственные препараты и товары, купленные в магазинах duty free.

«Министерство транспорта Российской Федерации неправомерно вторглось в сферу правового регулирования Воздушного кодекса РФ, самовольно установив в пункте 135 ФАП-82 дополнительную (т.е. не предусмотренную федеральным законом) обязанность перевозчика принимать к перевозке вещи сверх нормы бесплатного провоза ручной клади, установленной подпунктом 2.1 п. 2 ст. 106 ВК РФ и пунктом 133 ФАП-82», — говорится в заявлении.