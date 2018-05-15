Победитель «Лидеров России» возглавит PR-направление в Сбербанке

Один из победителей первого всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Кирилл Бабаев приступил к обязанностям директора по связям с общественностью Сбербанка, сообщает «Банковское обозрение».

В новой должности Бабаев будет отвечать за стратегию и развитие внешних и внутренних коммуникаций банка и его подразделений.

Кирилл Бабаев имеет опыт работы в российских финансово-промышленных группах в области международных отношений, связей с общественностью и государственными органами. Руководил департамента по информационной политике и общественным связям правительства Мурманской области.