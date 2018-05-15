Победительница «Евровидения-2018» предпочла гей-парад премии «Муз-ТВ»

Победительница «Евровидения-2018» Нетта Барзилай не сможет приехать в Россию, чтобы принять участие в премии телеканал «Муз-ТВ» «Трансформация». Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Менеджер 25-летней исполнительницы сообщил, что 8 июня, в день вручения премии, она примет участие в израильском гей-параде, что для нее «гораздо важнее». Кроме того, певицу беспокоит, что в России гей-шествия не приветствуются.

Напомним, представительница России Юлия Самойлова не смогла попасть в финал конкурса «Евровидение-2018».