Полина Гагарина подразнила поклонников фото с голой грудью

Полина Гагарина, проводящая отпуск с семьей на Мальдивах, продолжает дразнить поклонников и многочисленных подписчиков в instagram пикантными фото.

Появляются в микроблоге и снимки топлес. Ответственную работу съемки Гагарина доверяет только мужу, профессиональному фотографу Дмитрию Исхакову. При этом супруг певицы выбирает такие ракурсы, что этим снимкам начинают подражать другие звезды instagram.

Так, супруг снял Полину Гагарину со спины в бикини, при этом листья пальмы бросают причудливый узор на ее спину. После этого снимка появилось фото у Анастасии Решетовой.