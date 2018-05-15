Получить компенсацию за испорченный отпуск станет проще

Недобросовестным туроператорам станет сложнее уйти от ответственности, а туристы получат больше гарантий на компенсацию за испорченный отпуск по вине «лопнувшей» турфирмы. Поправки в Закон «Об основах туристской деятельности», предлагаемые Правительством, призваны ликвидировать ряд технических и правовых пробелов, из-за которых нарушались права путешествующих за границу россиян.

Самое важное изменение: возможность установить дату наступления страхового случая в ситуации, когда туроператор внезапно обанкротился. Загвоздка кроется в формулировке закона: по действующей норме датой страхового случая считается день, когда фирма публично заявила о невозможности исполнять свои обязанности по договору. Недобросовестные операторы попросту не делают такого заявления, из-за чего туристы не могут взыскать положенную компенсацию. Читайте по теме

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Министерство культуры, разработавшее правки, предлагает отталкиваться в этих ситуациях от действий Ростуризма. Во-первых, федеральное агентство сможет исключать таких туроператоров из реестра практически сразу, как только узнает о банкротстве или другой ситуации, при которой они прекратили выполнять свои обязанности. А день, когда Ростуризм примет это решение, будет считаться датой наступления страхового случая, следует из законопроекта.

«Для нас наиболее острой проблемой является положение наших граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию в связи с работой недобросовестных туроператоров, граждан, которые оказались за границей, потому что это большие финансовые расходы, сложности визового характера и так далее», — отмечал ранее замминистра культуры Александр Журавский.

Ряд изменений относится непосредственно к исполнителям услуг на туристическом рынке. Так, Минкультуры отрегулировал порядок наполнения резервного и фонда персональной ответственности туроператоров. При этом предлагается дать возможность туроператорам размещать средства фондов на банковских счетах, при этом зачислять туда же набежавшие проценты от размещения этих средств и оплачивать ими обслуживание счетов.

Также в законопроекте предлагается исключить требование к турагентствам предоставлять туристам копию доверенности от туроператора на выполнение услуг. Кроме того, авторы документа усовершенствовали процедуру внесения изменений в Реестр туроператоров.

Ещё одно нововведение более широко толкует обязанности Ростуризма по части международных туристических мероприятий: чиновники должны будут не просто принимать участие в организации таких событий, но при этом заботиться о формировании «имиджа России как страны, благоприятной для туризма», раскрывать культурно-исторический и природный потенциал страны.

Во-вторник, 15 мая, Госдума рассмотрит проект изменений в Закон «Об основах туристской деятельности» во втором чтении. Как ранее отмечал председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев, к этому моменту в законопроекте должны появиться правки. В основном нарекания депутатов вызвали положения по части распределения средств в фонде персональной ответственности туроператоров и резервном фонде объединения туроператоров.

Также Дегтярев предлагал ко второму чтению доработать и более полно раскрыть полномочия Правительства в сфере туризма, направленных на формирование имиджа России. «По мнению нашего комитета, следует уточнить, что понимается под раскрытием культурно-исторического, природного потенциала России и субъектов», — пояснил депутат.

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