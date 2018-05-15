Порошенко предложил Евросоюзу взять шефство над городами Донбасса

Президент Украины Петр Порошенкo на встрече с главой Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели предложил Евросоюзу подготовить «программу шефства» над городами Донбасса.

«Глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна EC подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, чтобы поспособствовать их возрождению», — говорится на официальном сайте украинского лидера.

Ранее в понедельник Порошенко и Церетели обсудили мирное урегулирование на юго-востоке Украины, в том числе инициативу по размещению миротворческой миссии ООН. Стороны также отметили необходимость продления санкций в отношении России.

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