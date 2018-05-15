Порошенко прокомментировал открытие Крымского моста

Строительство Крымского моста было незаконным и показало пренебрежение международным правом со стороны России. Об этом в Facebook заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Особенно циничен тот факт, что открытие моста проходит накануне годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом», – возмутился Порошенко.

Президент обещает, что Украина продолжит защищать свои позиции по крымскому вопросу. Для примера он напомнил, что Киев в связи со строительством Крымского моста подал ходатайство о защите суверенных интересов Украины в Арбитражный Трибунал Конвенции ООН по морскому праву.

«Очень жаль, что российская власть пытается втянуть в свои инфраструктурные авантюры отдельных представителей европейского бизнеса, тем самым пытаясь откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он сполна понесет ответственность. А мост понадобиться оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», – считает Порошенко.

Ранее замминистра иностранных дел Елена Зеркаль предположила, что Крымский мост не сможет устоять, так как «построен на агрессии».

Фото: УНИАН