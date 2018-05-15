Порошенко счел открытие Крымского моста нарушением международного права

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает возведение Крымского моста проявлением пренебрежения Россией международным правом, и сообщил, что Киев уже обратился в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву с ходатайством о защите суверенных интересов страны.

Он также выразил надежду, что мост пригодится «оккупантам», когда они будут впопыхах покидать Крым.

Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Крымский мост, проехав по нему за рулем КамАЗа во главе колонны грузовиков.

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— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 мая 2018 г.