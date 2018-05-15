Посольство предупредило россиян о задержаниях при въезде в Британию

Посольство России в Лондоне опубликовало предупреждение россиянам в связи с сообщениями «о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками Пограничной службы МВД Великобритании и полиции российских граждан, прибывающих сюда на законных основаниях».

В предупреждении отмечается, что британские пограничники и полицейские задерживают россиян, пытающихся въехать в Лондон при наличии визы.

При возникновении таких проблем в аэропортах по прилете до или после прохождения паспортного контроля посольство предлагает сообщать о них «для учета и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан, прибывающих в Великобританию».