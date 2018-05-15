Посольство России опротестовало обыски в РИА Новости Украина

Посольство России на Украине направило в МИД страны ноту протеста, связанную прошедшими обысками в офисе агентства РИА Новости Украина и задержанием журналиста Кирилла Вышинского. С документом можно ознакомиться на сайте дипмиссии.

«В очередной раз призвали украинскую сторону воздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, которые ведут к деградации отношений между нашими странами и препятствуют восстановлению конструктивного диалога между ними», — говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что украинская сторона «упорно продолжает ущемлять свободу слова, препятствовать журналистской деятельности, публичному выражению взглядов и убеждений, устраивать репрессии против корреспондентов».

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие располагает доказательствами госизмены задержанных журналистов агентства.

«Следствие имеет доказательства выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структуры, участия граждан Украины, которые одновременно получили гражданство России, в этой дезинформационной войне», — цитирует его РБК.

Задержан глава офиса агентства Кирилл Вышинский, следственные действия были проведены в квартире корреспондента Людмилы Лысенко.