Президент Филиппин пригласил Путина посетить Манилу

Министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано передал приглашение от президента республики Родриго Дутерте на имя российского президента Владимира Путина.

Об этом рассказал и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что в ходе переговоров с филиппинским коллегой стороны решили ускорить подготовку важных документов, которые находятся на обсуждении во внешнеполитических ведомствах двух стран.

Лавров добавил, что Москва заинтересована в продолжении контактов на высшем уровне. По его словам, подобные встречи должны быть насыщены «конкретными результатами».