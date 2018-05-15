Проведена «трансплантация воспоминаний» у морских моллюсков

Ученые из Калифорнии рассказали о “пересадке” воспоминаний от одного морского моллюска к другому с помощью инъекции РНК. Однако другие биологи не уверены, что проведенный эксперимент дал именно такой результат.

Эксперимент был проведен на аплизии калифорнийской, или калифорнийском морском зайце (Aplysia californica) – брюхоногом моллюске длиной до 75 см и весом до семи килограммов, обитающем вдоль тихоокеанского побережья США и Мексики. Аплизии отличаются необыкновенно крупным размером нервных клеток, поэтому их часто используют ученые, исследующие работу нервной системы, в частности физиологические механизмы памяти. К нейронам аплизий удобно подключать электроды и вводить в них различные вещества, оценивая реакцию нервной системы животного.

Нейробиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвид Гланцман (David Glanzman) предположил, что простые виды воспоминаний, например, те, что вызывают у моллюсков защитный рефлекс, кодируются не в связях между нейронами мозга, а в молекулах РНК.

У аплизий имеется сифон – трубка, через которую из мантийной полости моллюска выходит вода. Если аплизию слегка ударить по сифону, она втягивает жабры. Ставший уже классическим эксперимент использует эту защитную реакцию аплизий. Например, слабые удары электрическим током по задней части тела приводят к тому, что после этого реакция аплизий на прикосновение к сифону усиливается: моллюск втягивает жабры при более слабых прикосновениях. Со временем этот эффект проходит, так как аплизия забывает о раздражении током. Происходит это в течение нескольких минут.

Гланцман после проведения подобного опыта с аплизиями извлек их РНК и пересадил в организм их сородичей, которые не подвергались удару током. Обнаружилось, что и у них реакция на прикосновение к сифону усилилась. Ученый и его соавторы делают вывод, что по крайней мере часть простых воспоминаний у аплизий сохраняется в молекулах РНК, а не в связях между нейронами, как обычно считают нейробиологи.

Коллеги Гланцмана не готовы сразу и полностью согласиться с его выводами. «Очевидно, что необходимо провести дальнейшую работу, чтобы определить, являются ли эти изменения прочными и каковы лежащие в их основе механизмы, – говорит профессор Сералин Ванн, которая изучает память в Университете Кардифа. – Хотя аплизия – превосходная модель для изучения основ нейронауки, мы должны быть очень осторожны в сравнении с процессами памяти человека, которые намного сложнее». Нейробиолог Томас Райн из Тринити-колледжа в Дублине полагает, что пока нет доказательств, что калифорнийские ученые смогли “пересадить” именно память, а не какие-то другие механизмы, определяющие поведенческую реакцию моллюска.

Исследование опубликовано в научном журнале eNeuro.