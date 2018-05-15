Путин и Трамп на встрече обсудят борьбу с терроризмом

Тема борьбы с терроризмом станет главной на встрече Президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, о готовности к проведению которой заявляют обе стороны. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, передаёт РИА «Новости». Читайте по теме

Трамп по-прежнему намерен провести встречу с Путиным

«Она (тема борьбы с терроризмом — Прим. ред.) будет основной», — заявил Сыромолотов. Он добавил также, что основными будут стратегические вопросы взаимодействия.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что без обсуждения указанных вопросов сложно представить дальнейшее развитие отношений России и США.

Яндекс.Дзен

Украина начала патрулировать Крым

В Госдуме предлагают повысить ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий

Трамп по-прежнему намерен провести встречу с Путиным